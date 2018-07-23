В американском университете заявили, что могут отозвать диплом Бутиной

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский университет, который закончила россиянка Мария Бутина, может принять меры в ее адрес вплоть до отзыва диплома, если подтвердится информация о нарушениях с ее стороны при сдаче экзаменов, сообщил в понедельник РИА Новости представитель вуза Марк Стори.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. В материалах дела утверждается, что Бутина прибегла к помощи своего партнера при выполнении академических заданий, в частности редактировании ее текстов, а также при ответах на экзаменационные вопросы.

"Когда подозрения доводятся до университета, их тщательно разбирает декан учебного подразделения, где учился студент, а также есть вероятность рассмотрения комиссией по расследованию. По завершении расследования декан образовательного подразделения может применить санкции, в зависимости от тяжести доказательств, что бывший студент нарушил правила", — сказал он.

Стори пояснил, что речь может идти об "аннулировании ученой степени или диплома и обнуления результатов".

При этом представитель университета не стал отвечать на вопрос о том, есть ли на данный момент у университета достаточные основания для начала подобного расследования, сославшись на закон, запрещающий разглашать определенные данные о студентах без их согласия.

Ранее Стори подтвердил РИА Новости, что Бутина проходила обучение в Американском университете с лета 2016 года по весну 2018 года и закончила его в мае с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений.

По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.