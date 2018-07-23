Суд в Виргинии перенес открытие процесса по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Суд в Виргинии перенес открытие процесса по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, с 25 на 31 июля, свидетельствуют документы суда.

Судья удовлетворил ходатайство защиты, которая заявила, что ей требуется время на ознакомление с тысячами страниц документов, которые приобщило к делу обвинение.

Ранее судья отклонил предложение защиты перенести процесс в город Роанок примерно в четырех часах езды от Вашингтона, чтобы избежать чрезмерного внимания прессы. На процессе в Виргинии будут рассмотрены обвинения против Манафорта в уклонении от уплаты налогов. Другое дело, которое рассматривается в Вашингтоне, касается предполагаемой работы Манафорта в качестве лоббиста Украины без регистрации при минюсте США и отмывания средств.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что выдвинувший обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер превышает свои полномочия. Суд эти аргументы отклонил.