Глава МИД Франции встретился с командующим ливийской армией Хафтаром

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил с визитом в понедельник город Эль-Мардж на востоке Ливии, где провел встречу с командующим ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Встреча сторон прошла в штаб-квартире маршала Халифы Хафтара, контролирующего восток Ливии. Ранее в понедельник французский министр успел посетить столицу, разделенной страны Триполи, где встретился с главой президентского совета Файезом Сараджем. Также он побывал и в городе Мисрата.

В ходе встречи с журналистами во время поездки по Ливии глава французского МИД заявил о необходимости придерживаться договоренностей ливийских сторон, достигнутых в Париже в мае этого года, и проведения президентских и парламентских выборов в Ливии в конце 2018 года.

Стороны ливийского кризиса на переговорах в Париже договорились провести выборы в стране 10 декабря, а не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу. Кроме того, достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране, также часть формирований должны быть включены в состав официальных структур, другим придется разоружиться.

Встреча проводилась под эгидой ООН при участии главы правительства национального согласия Ливии Сарраджа, а также маршала Халифы Хафтара.

В Ливии в последние годы сохраняется двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.