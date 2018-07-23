Чешский премьер планирует обсудить в Риме нелегальную миграцию

ПРАГА, 23 июл — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посетит в конце августа Рим для переговоров со своим итальянским коллегой Джузеппе Конте о способах решения миграционной проблемы в Европе, об этом сообщил журналистам сам Бабиш в понедельник вечером.

Ранее Бабиш отрицательно ответил на просьбу Рима о приеме 450 нелегальных беженцев, спасенных с рыболовецкого судна в Средиземном море. После этого итальянский премьер пригласил Бабиша в Рим для обсуждения миграционной проблемы.

"Мы сейчас договариваемся (с Конте) о дате нашей встречи. Я предлагал 30 июля, но итальянский премьер в это время занят", — сказал Бабиш.

Отказ от поддержки Рима в помощи беженцам Бабиш обосновал тем, что вместо приема мигрантов Европа должна выслать ясный сигнал, что нелегальная миграция является недопустимой, а прием все новых и новых партий беженцев лишь ухудшает ситуацию.

В ближайшую пятницу чешский премьер примет участие в переговорах в австрийском городе Зальцбурге с коллегами из Великобритании, Австрии и Эстонии. Речь пойдет, по словам Бабиша, в основном о способах решения миграционной проблемы.

Кроме того, предполагается, что премьер Великобритании Тереза Мэй затронет в Зальцбурге в разговорах с коллегами вопрос о компромиссном плане выхода своей страны из состава Евросоюза.