В Бельгии произошла автоматическая остановка реактора АЭС

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Автоматическая остановка реактора произошла в понедельник на АЭС "Тианж" в бельгийском регионе Валлония, сообщила компания-оператор Engie Electrabel.
Экологическая организация Nucléaire Stop Kernenergie ранее собрала более 500 тысяч подписей граждан Бельгии, Нидерландов и Германии под петицией к Бельгийскому федеральному агентству по ядерной безопасности (AFCN) с требованием закрыть два реактора на атомных станциях "Тианж" в Валлонии и "Дул" во Фландрии.
Авторы петиции считают, что находящиеся в эксплуатации более 30 лет генераторы должны быть закрыты немедленно, а не к 2023 году, как это предусматривает регулятор.
В 2012 году в результате ультразвуковой проверки обоих реакторов на их корпусах были выявлены тысячи трещин. Тем не менее, после проведенной экспертизы они были перезапущены. В начале июля AFCN приняло решение о возобновлении эксплуатации третьего генератора АЭС "Дул", который был остановлен в сентябре 2017 года. Ожидается, что он будет перезапущен в ближайшие дни.