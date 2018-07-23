Почти семь миллионов сирийских беженцев находятся на территории 45 стран

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Почти семь миллионов зарегистрированных сирийских беженцев продолжают находиться на территории 45 государств, говорится в бюллетене российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"По обобщенным данным, на территориях 45 государств продолжают находиться 6 905 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 071 706 женщин и 3 521 899 детей", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что более 1,5 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться на родину из Ливана, Турции, Германии, Иордании, а также из Ирака, Египта, Дании и Бразилии.

Одиннадцать стран подтвердили количественные данные управления верховного комиссара ООН по сирийским беженцам. Согласно данным, на территории государств находятся 2 595 371 сириец: в Иордании – 667 018, Ливане – 976 064, Германии – 697 878, Ираке – 251 157, Мальте – 1 289, Боснии и Герцеговине – 711, Люксембурге – 663, Словении – 458, Венгрии – 51, Чехии – 39, Словакии – 43.