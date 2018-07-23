В каирском зоопарке перекрасили домашних ослов в зебр

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Владельцы одного из зоопарков в Каире для привлечения посетителей выдавали домашних ослов за зебр, нарисовав на них краской черные полосы, сообщает телеканал Extra news.

Подлог заметил египетский десятиклассник, Мухаммед Сархан, приехавший в столицу из провинции на экскурсию. Во время посещения Международного парка, расположенного в каирском районе Наср-сити, он обратил внимание на стоявших за небольшим деревянным забором двух зебр. На глаза одной из них стекала черная краска. Приглядевшись, юноша, заметил, что черные полосы растекаются и в области морды парнокопытного, а также его туловища. Стоящая в Египте в последние несколько дней жара на глазах изумленного школьника неумолимо превращала экзотическое животное в обыкновенного для египетских улиц домашнего осла.

Юноша тут же выложил сделанные им фото "зебр" в социальные сети, получив много "лайков" и комментариев.

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Ослов в зебрах по фото уже признали ветеринары и другие специалисты. Новость о псевдозебрах за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в арабских СМИ.

Вместе с тем сам директор зоопарка пока что продолжает утверждать, что находящиеся у него в вольере зебры — настоящие.