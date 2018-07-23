В каирском зоопарке перекрасили домашних ослов в зебр

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Владельцы одного из зоопарков в Каире для привлечения посетителей выдавали домашних ослов за зебр, нарисовав на них краской черные полосы, сообщает телеканал Extra news.
Юноша тут же выложил сделанные им фото "зебр" в социальные сети, получив много "лайков" и комментариев.
#هذا_الصباح|حقيقة الحمار الوحشي المزيف بالحديقة الدولية#eXtranews— eXtra news (@Extranewstv) 23 июля 2018 г.
للبث المباشر ⬇️https://t.co/IzXXK2TLMo pic.twitter.com/w6kJKl6skR
Ослов в зебрах по фото уже признали ветеринары и другие специалисты. Новость о псевдозебрах за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в арабских СМИ.
Вместе с тем сам директор зоопарка пока что продолжает утверждать, что находящиеся у него в вольере зебры — настоящие.