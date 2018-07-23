В США суд предоставил иммунитет пяти свидетелям по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Суд в Виргинии предоставил иммунитет от уголовного преследования пяти свидетелям по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в документах суда.

Имена свидетелей не приводятся. Всего обвинение хочет задействовать до 30 свидетелей на процессе, и судья распорядился ознакомить защиту со списком свидетелей.

Процесс должен открыться на этой неделе в штате Виргиния, в южном пригороде Вашингтона Александрии. Судья рассматривает ходатайство защиты об отсрочке процесса на основании того, что обвинение недавно приобщило к делу десятки тысяч новых документов.

Ранее судья отклонил предложение защиты перенести процесс в город Роанок примерно в четырех часах езды от Вашингтона, чтобы избежать чрезмерного внимания прессы.

На процессе в Виргинии будут рассмотрены обвинения против Манафорта в уклонении от уплаты налогов. Другое дело, которое рассматривается в Вашингтоне, касается предполагаемой работы Манафорта в качестве лоббиста Украины без регистрации при минюсте США и отмывания средств.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что выдвинувший обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер превышает свои полномочия. Суд эти аргументы отклонил.