В США суд предоставил иммунитет пяти свидетелям по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Суд в Виргинии предоставил иммунитет от уголовного преследования пяти свидетелям по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в документах суда.
Процесс должен открыться на этой неделе в штате Виргиния, в южном пригороде Вашингтона Александрии. Судья рассматривает ходатайство защиты об отсрочке процесса на основании того, что обвинение недавно приобщило к делу десятки тысяч новых документов.
Ранее судья отклонил предложение защиты перенести процесс в город Роанок примерно в четырех часах езды от Вашингтона, чтобы избежать чрезмерного внимания прессы.
Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что выдвинувший обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер превышает свои полномочия. Суд эти аргументы отклонил.