Савченко допросят на полиграфе

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Повторный допрос на полиграфе депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, запланирован на утро вторника, сообщила пресс-служба депутата в Facebook.
"Завтра, 24 июля, в 09.00 должна состояться (возобновиться или продолжиться) процедура психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в понедельник.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.