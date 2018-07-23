Двух марокканцев обвинили в планировании терактов в Голландии и Франции

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Двум мужчинам предъявлены обвинения в планировании терактов в Нидерландах и во Франции, сообщает издание NL Times со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
Задержание было произведено на основе информации голландской службы разведки и безопасности (AIVD), которая выяснила, что один из подозреваемых собирался совершить атаку в Париже после Рамадана (священный для мусульман праздник окончания месяца поста прошел с 15 по 17 июня).
"В одной из переписок в чате один из подозреваемых упомянул план атаки. Он также отправил фото полицейского участка Веранда в Роттердаме", — заявил прокурор. "Он хотел умереть как мученик", — добавил он.
Шеф полиции Роттердама Франк Пааув (Frank Paauw) отметил, что фотография местного полицейского участка их озаботила. Сотрудники участка в Веранде были оповещены об этом в понедельник.