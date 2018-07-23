Прокуратура Киева повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Прокуратура Киева повторно направила в Шевченковский районный суд украинской столицы обвинительный акт по Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, подозреваемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец агентству УНН.
Максимец добавила, что прокуратура устранила технические недостатки в обвинительном акте, указанные в постановлении суда, согласно которому он был возвращен прокурору, и направила его на новое судебное рассмотрение.
Шевченковский районный суд Киева 13 июня вернул на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.