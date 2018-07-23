Глава Южной Осетии встретился с президентом Сирии

ДАМАСК, 23 июл — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, сообщила пресс-служба президента кавказской республики.

Встреча состоялась в рамках официального визита Бибилова в Сирию, которая 29 мая объявила о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

"Для народа Южной Осетии это (признание правительством Сирии – ред.) имело большое значение. Признав Южную Осетию, Сирия подтвердила свои же демократические ценности, приверженность международным нормам, где определено право любого народа находиться в среде таких же свободных наций", — заявил Бибилов на встрече с Асадом.

Он подчеркнул, что развитие отношений между Южной Осетией и Сирией в интересах нынешнего и будущих поколений двух стран.

В свою очередь, Асад отметил, что установление отношений и сотрудничества важно для обеих стран. "Ваш визит станет толчком для развития отношений, а договор (о дружбе и сотрудничестве), который мы подпишем сегодня, будет фундаментом для полноценного и разнопланового сотрудничества… Я ценю вашу позицию и поддержку Сирии в борьбе с терроризмом. Эта позиция основана на ваших моральных принципах и международном праве", — заявил президент Сирии.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.