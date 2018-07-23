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ХАМАС подал в суд на Евросоюз

(обновлено: 20:39 23.07.2018)
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© AP Photo / Adel HanaСторонники движения ХАМАС. Архивное фотоСторонники движения ХАМАС. Архивное фото
© AP Photo / Adel Hana

БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС обратилось с иском в Европейский суд общей юрисдикции в отношении Совета ЕС с требованием отменить из-за "ошибочной характеристики ХАМАС как террористической группы" ранее принятые в отношении этой организации ограничительные меры, свидетельствует обнародованный в понедельник документ.

Члены движения Хамас. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
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"Заявитель ХАМАС утверждает в иске к ответчику, Совету Европейского союза, что суд должен: признать недействительным решение Совета от 21 марта 2018 года об обновлении списка лиц, групп и организаций… в части применения мер по борьбе с терроризмом", а также "аннулировать постановление … о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных лиц и организаций в целях борьбы с терроризмом … в той части, в какой эти меры применимы к ХАМАС, включая (его крыло — ред.) "Изз ад-Дин аль-Кассам", — говорится в документе в базе данных ЕС.

Истец полагает, что Совет "допустил ошибки в отношении точности фактических утверждений, выдвинутых против заявителя", утвердил "ошибочную характеристику ХАМАС как террористической группы", "нарушил принцип невмешательства", "недостаточно учел развитие ситуации по прошествии времени", "нарушил права на эффективную судебную защиту".

Евросоюз включил ХАМАС в список террористических организаций еще в декабре 2001 года, он значился уже в первой редакции этого списка.

Члены движения Хамас
© AP Photo / Hatem Moussa
Движение исламского сопротивления ХАМАС
В 2014 году трибунал первой инстанции решил исключить ХАМАС из списка террористических организаций на основании иска, в котором оспаривалось не первоначальное помещение ХАМАС в список, а его сохранение в списке уже после включения. Тогда трибунал обосновал свое решение тем, что сохранение движения в списке было основано не на решениях национальных компетентных органов стран Евросоюза, а на информации из интернета и прессы.

Но Суд ЕС в июле прошлого года отменил решение первой инстанции, постановившей исключить палестинское движение ХАМАС из списка террористических организаций.

Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признают ХАМАС террористической организацией. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.

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