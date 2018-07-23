ХАМАС подал в суд на Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС обратилось с иском в Европейский суд общей юрисдикции в отношении Совета ЕС с требованием отменить из-за "ошибочной характеристики ХАМАС как террористической группы" ранее принятые в отношении этой организации ограничительные меры, свидетельствует обнародованный в понедельник документ.
Истец полагает, что Совет "допустил ошибки в отношении точности фактических утверждений, выдвинутых против заявителя", утвердил "ошибочную характеристику ХАМАС как террористической группы", "нарушил принцип невмешательства", "недостаточно учел развитие ситуации по прошествии времени", "нарушил права на эффективную судебную защиту".
Евросоюз включил ХАМАС в список террористических организаций еще в декабре 2001 года, он значился уже в первой редакции этого списка.
Но Суд ЕС в июле прошлого года отменил решение первой инстанции, постановившей исключить палестинское движение ХАМАС из списка террористических организаций.
Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признают ХАМАС террористической организацией. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.