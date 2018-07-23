Президенты Южной Осетии и Сирии подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенты Южной Осетии и Сирии Анатолий Бибилов и Башар Асад в рамках официального визита главы РЮО в Дамаск подписали договор о дружбе и сотрудничестве, сообщила пресс-служба президента РЮО.
В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
"В договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ, подписанный президентами Республики Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой, разработан "исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах и считая, что укрепление дружественных отношений на основе равенства отвечает коренным интересам народов обоих государств", — говорится в сообщении.
Договор также подтверждает стремление к развитию югоосетино-сирийских отношений.
Кроме того, отдельным пунктом в договоре прописано, что стороны будут содействовать созданию благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций.
Официальный визит президента республики Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику продлится несколько дней. В рамках визита планируются встречи с премьер-министром и спикером сирийского парламента, бизнес-сообществом Сирии.