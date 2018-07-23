Катар удовлетворен решением суда ООН по иску против ОАЭ

ДОХА, 23 июл — РИА Новости. Катар доволен решением, принятым Международным судом ООН по иску Дохи к ОАЭ с жалобой на дискриминационную политику Абу-Даби по отношению к катарским подданным после разрыва отношений в июне 2017 года, заявила катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.

В понедельник Международный суд ООН, рассмотрев иск Катара к ОАЭ по делу о дискриминации катарских подданных с момента разрыва дипотношений между двумя странами в июне 2017 года, частично удовлетворил его, установив ряд обеспечительных мер для разрешения спора.

Суд постановил, что катарские семьи, которые были разъединены в результате принятых властями ОАЭ мер 5 июня 2017 года, должны получить возможность воссоединиться. Студенты из Катара, которых затронули эти меры, должны иметь возможность закончить обучение в ОАЭ или получить свои учебные досье, если они хотят продолжить обучение в других странах. Кроме того, катарские подданные, которых затронули указанные меры, должны иметь возможность обратиться в судебные инстанции ОАЭ. Суд постановил, что обеспечительные меры носят обязательный характер для ОАЭ.

"Катар счастлив в определенной мере, что суд не поддался на попытки отрицать и изменить факты и предпринял серьезные шаги, чтобы уменьшить для катарцев ущерб от дискриминационных мер", — отметила аль-Хатыр.

По ее словам, это не только первый этап на длинном пути по защите прав катарских подданных, но и "сильное предупреждение странам о неприятии подобных мер". "Катар будет идти дальше, мы верим, что ОАЭ выполнят международные обязательства и будут придерживаться решений суда", — добавила аль-Хатыр.

Как заявил телеканалу "Аль-Джазира" представитель команды юристов Катара в Международном суде ООН Мухаммед аль-Хулайфи, Доха "счастлива из-за принятия справедливого решения в отношении катарцев Международным судом".

Ожидается, что Международный суд ООН определит временные рамки для рассмотрения еще большего числа мер по этому иску.

Доха обвиняет Абу-Даби в дискриминационных действиях в отношении катарских подданных, разжигании ненависти и нарушении прав человека после объявления о разрыве дипотношений 5 июня 2017 года. После начала политического кризиса Эмираты потребовали от всех катарских подданных в кратчайшие сроки покинуть территорию страны, запретили катарским студентам завершить образование, а больным — закончить лечение, лишили активов катарских бизнесменов.

По информации МИД Катара, ОАЭ нарушили гражданские права 936 подданных эмирата. Еще 458 катарцев были лишены возможности распоряжаться своей собственностью в ОАЭ.

В июне прошлого года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Доха отвергла эти обвинения, заявив, что обвинения связаны с ее экономическими успехами.