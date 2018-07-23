Толпа линчевала жительницу Индии из-за фейковых сообщений в WhatsApp

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Толпа в Индии убила женщину из-за распространяемых в мессенджере WhatsApp фейковых сообщений, пишет Sky News.

Тело жертвы обнаружили в воскресенье в лесу в штате Мадхья-Прадеш. Личность женщины пока не установлена. Местные жители забили ее до смерти из-за распространившихся в WhatsApp слухов о том, что в регионе действуют преступники, занимающиеся похищениями детей.

Полицейские уже арестовали девять человек, разыскиваются еще несколько подозреваемых в причастности к убийству.

Подобные инциденты, связанные с распространением ложной информации в WhatsApp, стали причиной гибели более 20 человек в Индии в течение двух последних месяцев, отмечает Sky News. На телефоны граждан начали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей, убийствах и изнасилованиях.

В начале июля правительство Индии потребовало от владельцев мессенджера принять немедленные меры, чтобы остановить распространение фейковых новостей. После этого в WhatsApp была ограничена функция переадресации сообщений.