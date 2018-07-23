Американский сенатор заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже информации

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол подозревает, что экс-глава ЦРУ Джон Бреннан может разглашать засекреченную информацию ради получения финансовой выгоды.

"Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретным материалам? А не зарабатывает ли он своими атаками на Трампа миллионы долларов, разглашая секреты ведущим СМИ?" — написал сенатор в Twitter

Пол добавил, что собирается попросить президента США Дональда Трампа лишить Бреннана его допуска к секретным документам.

Ранее сообщалось, что председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт намерен вызвать Бреннана для дачи показаний, чтобы выяснить степень его предвзятости к кандидату в президенты, а ныне главе государства Дональду Трампу.

Ранее заявления Трампа о том, что он доверяет и президенту РФ Владимиру Путину, и американской разведке вызвали яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Некоторые демократы назвали поведение Трампа проявлением слабости или безумия, а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".