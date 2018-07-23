Американский сенатор заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже информации

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол подозревает, что экс-глава ЦРУ Джон Бреннан может разглашать засекреченную информацию ради получения финансовой выгоды.
Пол добавил, что собирается попросить президента США Дональда Трампа лишить Бреннана его допуска к секретным документам.
Ранее сообщалось, что председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт намерен вызвать Бреннана для дачи показаний, чтобы выяснить степень его предвзятости к кандидату в президенты, а ныне главе государства Дональду Трампу.
Ранее заявления Трампа о том, что он доверяет и президенту РФ Владимиру Путину, и американской разведке вызвали яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Некоторые демократы назвали поведение Трампа проявлением слабости или безумия, а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.