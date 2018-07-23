Москалькова попросила посла США помочь ей посетить Ярошенко и Бута

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник встретилась с послом США и попросила его содействовать в ее посещении российского летчика Константина Ярошенко и бизнесмена Виктора Бута, отбывающих наказание в американских колониях.

"Я поставила этот вопрос, что я просила бы его содействовать в посещении мною в тюрьме Ярошенко и Бута, потому что состояние здоровья Ярошенко, как рассказывает жена, просто критическое. Кроме того, я так и не поняла, кто ему угрожал, какого состояние его безопасности, раз он сегодня переведен в другую тюрьму и в другой штат. Посол сказал, что будет стараться содействовать", — рассказала Москалькова журналистам.

Она также просила посла оказать помощь и допустить супругу к Ярошенко, так как американское законодательство не предусматривает длительных свиданий заключенных даже с близкими родственниками.

Ранее Москалькова рассказала РИА Новости, что обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой поспособствовать включению в повестку переговоров президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа вопроса по содержанию Ярошенко в американской тюрьме. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что главы двух государств на встрече в Хельсинки не обсуждали дело Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.

Его судили на основании диктофонных записей его разговора с платными агентами спецслужб США, выдававшими себя за колумбийских коммунистических повстанцев, и показаний одного свидетеля, присутствовавшего при разговоре. Бута обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военнослужащих, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Никаких реальных действий, связанных с содержанием обвинений, Бут не совершал, и это было признано на суде.

К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.