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Украина и США договорились противодействовать "Северному потоку — 2"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (216)
(обновлено: 19:35 23.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Власти Украины заявляют, что они с США едины в намерении противодействовать проекту "Северный поток — 2", который считают "прямой угрозой энергетической безопасности Европы", сообщила пресс-служба кабмина Украины по итогам встречи премьера Владимира Гойсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток — 2", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Сообщается, что это второй визит высокопоставленного представителя правительства США на Украине, он находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе. Глава правительства Украины на встрече отметил, что Киев готов обсуждать широкий спектр вопросов взаимодействия с США в энергосфере.

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток — 2" и продолжения транзита газа через Украину", — сказал заместитель государственного секретаря США, слова которого приводит пресс-служба.

Он пообещал, что "США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу".

Гройсман отметил, что Украина была и остается готовой пригласить мировые компании — лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов — в добыче, транспортировке ресурсов, внедрении проектов альтернативной энергетики.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток — 2" — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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