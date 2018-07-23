В Греции лесной пожар перекинулся на прибрежные поселения

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в понедельник неподалеку от столицы Греции, перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом, сообщает издание Greek Reporter.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

По данным издания, огонь перекинулся на дома жителей прибрежных поселений из-за сильного ветра. Некоторые пытаются спасти имущество с помощью садовых шлангов, другие просто покидают свои дома. Экстренные службы призывают людей держаться подальше от территории пожара.

"Мы задействовали много ресурсов, чтобы защитить дома, и, в первую очередь, жизни людей",- заявил генеральный секретарь министерства гражданской обороны Греции Яннис Капакис.

Houses Burn, Residents Flee Forest Fire West of Athens (videos) https://t.co/477tqyVEpb pic.twitter.com/dwEuwLIwvV — Greek Reporter (@GreekReporter) 23 июля 2018 г.

​Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.