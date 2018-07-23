Жителей Молдавии призвали избегать КПП "Паланка" с Украиной из-за очередей

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Жители Молдавии, которые хотят попасть на Украину через пункт пропуска "Паланка", вынуждены часами стоять в очереди, поэтому молдавская пограничная служба рекомендует выбирать другие КПП, сообщает издание "Блокнот Молдова".
По данным СМИ, пробка растянулась на несколько километров, поэтому пограничная служба рекомендует "автовладельцам, желающим попасть на Украину, выбирать другие пункты пропуска".
Пограничная полиция отмечает, что в обычные дни через КПП "Паланка" проезжает более трех тысяч человек.
"В пункте пересечения границы применяется принцип ONE-STOP, в рамках которого проверка пассажиров, транспортных средств и товаров осуществляется только на молдавской территории представителями пограничных и таможенных органов Республики Молдова и Украины… В настоящее время она менее функциональна, поскольку КПП находится в стадии ремонта и не имеет возможности обрабатывать большое количество лиц или транспортных средств", — отмечено в сообщении на сайте Пограничной полиции Молдавии.
Кроме того, в погранполиции отмечают, что власти Молдавии и Украины рассчитывают до конца года ввести в эксплуатацию совместный трансграничный пункт "Паланка-Маяки-Удобное". Планируется создать по две полосы для легковых и грузовых автомобилей, а также полосу для автобусов на въезде и выезде с КПП. Также появится пост пешеходного контроля, которым смогут воспользоваться и велосипедисты.