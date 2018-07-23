Трюдо принес соболезнования в связи со стрельбой в Торонто

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес соболезнования в связи со стрельбой в городе Торонто в воскресенье, унесшей жизни двух человек.

"Мои мысли со всеми, кого затронула ужасная трагедия в Дэнфорте прошлой ночью в Торонто, желаю пострадавшим полного выздоровления. Жители Торонто сильны, выносливы и храбры — и мы будем с вами, чтобы поддержать вас в это тяжелое время", — написал премьер в своем микроблоге в Twitter.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск). Полиция сообщила, что злоумышленник ликвидирован. По данным CBC, стрельбу устроил 29-летний молодой человек, личность его не раскрывается. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио ранее сообщила, что число погибших в результате стрельбы увеличилось до двух человек, 12 человек пострадали.