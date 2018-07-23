В Донбассе отремонтировали поврежденную при обстрелах ЛЭП

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили пострадавшую от обстрелов линию электропередачи "Центральная-Фенольная", которая обеспечивает электричеством поселки Новгородское, Заря, Новоеленовка, Степановка по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК Донецкие электросети.
"При первой же возможности наши сотрудники сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение жителей Новгородского, Зари, Новоеленовки, Степановки, и фенольного завода… Ситуация остается непредсказуемой, но энергетики продолжают работать в крайне опасных условиях, чтобы обеспечить электроснабжение жителей региона", — цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Донецкие электросети Алексея Дегтярева.
Отмечается, что ремонт осуществляли энергетики из Краматорска при сопровождении Вооруженных сил Украины, представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и группы пиротехнического подразделения главного управления госслужбы по ЧС Украины в Донецкой области.