Неподалеку от Афин вспыхнул сильный лесной пожар

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в понедельник к востоку от Афин, сообщает издание Greek Reporter.

Очаг возгорания находится, предположительно, в сосновом лесу на труднодоступном склоне горы, неподалеку от курортного городка Кинета (Kineta), расположенного примерно в 50 километрах к востоку от греческой столицы.

По данным газеты, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. Сообщается, что сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Кроме того, в результате пожара столицу окутал густой смог.

По данным пожарных служб, жилые районы на данный момент вне риска.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.