Трамп заявил, что не пошел на уступки на встрече с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не делал никаких уступок в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По его словам, обсуждалась будущая выгода для обеих стран.

"Когда вы слышите фейковые новости, в которых негативно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, новости обо всем, от чего я отказался, помните, я ничего не уступил, мы просто разговаривали о будущей выгоде для обеих стран. Также мы очень хорошо поладили, что прекрасно (для всех — ред), кроме коррумпированных СМИ!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп уже не раз осуждал "фейковые СМИ" за то, что они пытаются очернить результаты его встречи с российским коллегой.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Трамп позже подвергся серьезной критике со стороны либеральных СМИ США и политиков.