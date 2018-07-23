Латвия планирует просить помощи ЕС в тушении крупного лесного пожара

РИГА, 23 июл — РИА Новости. Латвия попросит международной помощи в тушении пожара на торфянике и в лесу в Валдгалской волости, сообщил в понедельник глава МВД страны Рихард Козловскис.

"В основном требуется помощь в тушении пожара с воздуха. Латвия будет просить о помощи все 28 стран-членов Евросоюза", — сказал министр журналистам после заседания кризисного совета.

В понедельник состоится чрезвычайное заседание кабинета министров.

Пожар торфяника в Валдгалской волости начался 17 июня. Позже пламя распространилось и на лес. К настоящему моменту выгорело около 1 тысячи гектаров. Информация со спутников свидетельствует, что выгорело 267 гектаров леса, 311,7 гектара кустарников и травы, а также 431,8 гектара торфяника.

В тушении пожара участвуют вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.