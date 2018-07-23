Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Крупный камень весом в сто килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме упал на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал. Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.
Вместе с тем мэр в своем комментарии сообщает о намерении потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, с тем "чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий".
Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники управления древности работают на месте с целью оценить ущерб.
Накануне, в день траура, тысячи верующих собрались у Стены Плача для молитвы.