В Киеве раскрыли подробности "санкций" против российских портов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл подробности плана Киева по введению санкций против российских портов на Черном море.

Чиновник отметил, что Киев ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами, убеждая их разработать "зеркальные" меры на задержание Россией судов, идущих на Украину. По его словам, Запад должен ввести "ограничение торговых операций" с российскими черноморскими портами и "ограничение судозаходов".

"Мы над этим работаем и, я надеюсь, что это будет сделано", — сказал министр в эфире "Украинского радио".

По данным украинского Министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты через Керченский пролив. Позднее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.

Россия, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что проверки судов российской стороной проводятся в соответствии с международным морским правом. Служба пытается не допустить проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.