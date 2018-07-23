Число погибших при стрельбе в Торонто увеличилось до двух

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в одном из районов канадского города Торонто увеличилось до двух человек, 12 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибла одна женщина, 13 человек пострадали.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск). Ранения в результате происшествия также получила одна девочка, ее состояние оценивалось как критическое. Полиция сообщила, что злоумышленник ликвидирован. По данным CBC, стрельбу устроил 29-летний молодой человек, личность его не раскрывается. О мотивах злоумышленника не сообщается.