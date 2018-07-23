Прибывшие в Одессу корабли НАТО проведут тренировки с ВМС Украины

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Корабли военно-морских групп НАТО, прибывшие в порт Одессы, проведут с военно-морскими силами Украины тренировки в Черном море, сообщил в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины в Facebook.

"По завершении визита корабли указанных групп НАТО совместно с военно-морскими силами ВС Украины проведут в Черном море тренировки типа PASSEX", — говорится в сообщении.

Как уточняют ВМС, в порт Одессы в понедельник с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) — фрегат ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, румынский фрегат Regele Ferdinand, а также постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) — вспомогательное судно ВМС ФРГ Rhein, минный тральщик ВМС Турции Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu.

Состоялась протокольная встреча иностранной делегации с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения совместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе. В пресс-центре сообщили, что корабли будут открыты для посещения 24 и 25 июля.

На прошлой неделе на Украине завершились украино-американские морские учения Sea Breeze-2018. Они стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимали участие несколько тысяч военных из 19 стран. В учениях были задействованы корабли от Болгарии, США, Украины и Турции. По данным ВМС Украины, в учениях в целом принимали участие более 2 тысяч военных, около 30 кораблей и судов.

По данным ВМС, целью учений было проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе, военными во время учений управляли с американского корабля в море. Маневры проводились в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.