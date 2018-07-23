Киев готовится к активным боевым действиям в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (192)

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Действия Киева свидетельствуют о его намерении перейти к активным боевым действиям в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, снаряды планируется доставить в зону военной операции в Донбассе. Осадчий уточнил, что среди предназначенных для выдачи числятся снаряды для гаубиц Д-20, противотанковых пушек МТ-12, зенитных установок ЗУ-23, а также мины калибром 82 миллиметра.

"Помимо этого, планируется поставка в 14-ю механизированную бригаду ВСУ бронированных медицинских машин (Didgori Medevac), предназначенных для вывоза раненых", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что, кроме этого, украинские силовики продолжают нарушать условия, предусмотренные минскими соглашениями, о размещении военной техники вблизи линии соприкосновения.

"Так, в районе Капитаново Новоайдарского района, на удалении 9 километров от линии боевого соприкосновения, сосредоточены тяжелые огневые средства 53 бригады ВСУ в количестве трех единиц 2С1 "Гвоздика", — дополнил Осадчий.