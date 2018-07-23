Жертвами жары в Японии за неделю стали 65 человек

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. По меньшей мере 65 человек погибли за неделю в Японии из-за небывалой жары, около 21 тысячи человек обратились за помощью к врачам, передало в понедельник информационное агентство Киодо.

Эти данные относятся к периоду с 16 по 22 июля, а с учетом рекордно высокой температуры 23 июля, достигшей 41,1 градуса в окрестностях Токио, число жертв и пострадавших от теплового удара, как ожидается, возрастет.

Так, уже поступили сообщения о гибели по меньшей мере шести пожилых людей в районах, прилегающих к Токио.

Власти Японии призвали население избегать перегрева, пользоваться кондиционерами и пить в больших количествах воду.

Жара длится уже две недели после того, как на западе и в центральной части Японии ливневые дожди привели к наводнениям и оползням, и к гибели в результате их свыше двух сотен человек.