В порт Одессы зашли корабли НАТО

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Одессы, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2)", — говорится в сообщении ВМС на странице в Facebook.

Всего в порт прибыли шесть кораблей: фрегат ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, румынский фрегат Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС Германии Rhein, минный тральщик ВМС Турции Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu.

Отмечается, что они проведут тренировки типа PASSEX в Черном море с военно-морскими силами Украины.

На прошлой неделе на Украине завершились украинско-американские морские учения Sea Breeze — 2018. Они стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимали участие несколько тысяч военных из 19 стран, были задействованы корабли от Болгарии, США, Украины и Турции — всего более двух тысяч военных, около 30 кораблей и судов обеспечения.

По данным ВМС, целью учений было проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе. Военными во время учений управляли с американского корабля. Маневры проводились в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.

Украина и НАТО

В Киеве не раз заявляли о стремлении стать членом Североатлантического альянса. Петр Порошенко неоднократно говорил, что не сомневается в реалистичности такого сценария.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства, а два года спустя вступление в НАТО было провозглашено одной из главных целей внешней политики. Украина обязалась к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.

По мнению экспертов, Украина вряд ли вступит в организацию в ближайшие 20 лет.