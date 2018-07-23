В Еврокомиссии заявили о намерении отстаивать "справедливую торговлю"

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", — сказал он, напомнив недавно подписанное торговое соглашение между Евросоюзом и Японией.

В контексте визита главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, Схинас сказал: "Я думаю, что это возможность де-драматизировать какую-либо потенциальную напряженность вокруг торговли и войти в открытый и конструктивный диалог с нашими американскими партнерами".