Германия и Британия намерены сотрудничать по Ирану и Сирии

БЕРЛИН, 23 июл — РИА Новости. Германия и Великобритания намерены и дальше интенсивно сотрудничать по вопросам сохранения атомной сделки с Ираном и урегулирования в САР, заявил журналистам после переговоров с главой МИД Великобритании Джереми Хантом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Даже если Великобритания покидает ЕС, это не меняет ничего в том, что мы будем совместно выступать на международном уровне в защиту наших общих интересов и ценностей. Речь идет, конечно, о вопросах торговли и изменения климата, но и о таких важных политических темах, по которым мы работаем с Великобританией очень плотно, назову, к примеру, атомное соглашение с Ираном или поиск политического решения в войне в Сирии", — сказал Маас.

Он добавил, что по данным вопросам "в последние месяцы мы работали очень плотно, и мы будем продолжать это".

В мае Вашингтон объявил, что выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном, и планируют защитные меры.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>