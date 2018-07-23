ЕС не комментирует слухи о переговорах по санкциям против российских портов

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать заявление министра инфраструктуры Украины о том, что Киев обсуждает "с европейскими и американскими партнерами" идею санкций против черноморских портов РФ из-за ситуации в Азовском море.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов РФ.

"Мы не комментируем какие-либо предположения относительно возможных дискуссий, ведущихся в Совете", — сказал в понедельник РИА Новости пожелавший остаться неназванным собеседник в структурах ЕС.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников ранее заявил, что инициатива Украины о наложении международных санкций против черноморских портов России основана на фейковых обвинениях и обречена на провал, так как "никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идёт свободное судоходство".

Ранее фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По утверждению украинского министерства инфраструктуры, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. Впоследствии замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Как отмечал в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крыму, а также судов, следующих в порты полуострова.