РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Суд сицилийского Палермо постановил выплатить два миллиона евро семье 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, который был похищен и спустя два года убит "Коза ностра" в середине 90-х годов.

Джузеппе был похищен в ноябре 1993 года. Преступники таким образом хотели запугать его отца, раскаявшегося мафиози, который согласился сотрудничать со следователями. Мама мальчика решилась обратиться в полицию только спустя 20 дней, получив от бандитов фотографию своего сына с номером газеты за день похищения и письма с угрозами. Спустя 779 дней в заточении Джузеппе был убит, а его тело – растворено в кислоте.

Компенсация в пользу его матери и брата должна была быть истребована с нескольких мафиози, отбывающих наказание за убийство. Однако их имущество давно было конфисковано, поэтому сумму в 2,2 миллиона евро семье Джузеппе переведет итальянское государство из специального фонда поддержки жертв мафии.

Как поставил судья, в данном деле "пострадало достоинство человека", нарушено право ребенка на здоровую окружающую среду, семью, гармоничное развитие и образование: По словам Паоло Крискуоли, которого цитирует Giornale di Sicilia, эти ценности представляют первичный конституционный интерес, поэтому должен быть напрямую защищены, в том числе путем возмещения убытков.