РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Суд сицилийского Палермо постановил выплатить два миллиона евро семье 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, который был похищен и спустя два года убит "Коза ностра" в середине 90-х годов.
Компенсация в пользу его матери и брата должна была быть истребована с нескольких мафиози, отбывающих наказание за убийство. Однако их имущество давно было конфисковано, поэтому сумму в 2,2 миллиона евро семье Джузеппе переведет итальянское государство из специального фонда поддержки жертв мафии.
Как поставил судья, в данном деле "пострадало достоинство человека", нарушено право ребенка на здоровую окружающую среду, семью, гармоничное развитие и образование: По словам Паоло Крискуоли, которого цитирует Giornale di Sicilia, эти ценности представляют первичный конституционный интерес, поэтому должен быть напрямую защищены, в том числе путем возмещения убытков.