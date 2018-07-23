Киев призвал IMO не признавать выдаваемые морякам в Крыму документы

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Киев призывает Международную морскую организацию (IMO) не признавать документы, выдаваемые морякам в Крыму и Севастополе, говорится в документе, представленном в Лондоне на V сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IМО.

"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 так называемыми "капитанами морских портов" на временно оккупированной территории АРК и города Севастополь, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными", — цитирует документ посольство Украины в Великобритании на странице в Facebook.

По данным посольства, в своем выступлении представитель Украины "призвал государства-члены IМО не признавать претензии РФ относительно права имплементации конвенций IМО, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, на временно оккупированной территории Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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