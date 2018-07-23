В Китае надеются, что США и Иран смогут урегулировать разногласия

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Тегеран смогут уладить взаимные разногласия путем мирного равноправного диалога, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя взаимные угрозы лидеров Ирана и США.
"Наша постоянная позиция заключается в том, что все страны должны развивать двусторонние отношения и решать возникающие проблемы и разногласия путем равноправных переговоров на основе пяти принципов мирного сосуществования и других общепризнанных международных принципов", — заявил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани обменялись взаимными угрозами. Так, иранский лидер призвал Трампа "не играть с огнем", подчеркнув, что "сила Ирана — сдерживающая", страна "ни с кем не сражается и не воюет". В ответ американский лидер призвал Тегеран больше никогда не угрожать США, иначе Иран "будет страдать от последствий", которых "еще никогда не видел за всю историю".