Неизвестные напали на здание администрации Эрбиля

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Двое неизвестных вооруженных людей в понедельник утром напали на здание администрации столицы автономного региона Иракского Курдистана, города Эрбиля, один полицейский получил ранения, сообщает курдский телеканала Rudaw.

По данным телеканала, сейчас неизвестные находятся на третьем этаже здания. Как сообщил заместитель главы провинции Эрбиль Тахир Абдулла (Tahir Abdulla), первый и второй этаж находятся под контролем служб безопасности.

По данным телеканала, нападавшие выкрикивали при нападении "Алах Акбар". Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.