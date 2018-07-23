Встреча с Трампом завершилась победой Путина, считает евродепутат

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Cаммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки завершился победой российского президента, заявил в интервью РИА Новости член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.

"Очевидно, что Трамп расстроил даже самых верных своих сторонников. Даже (бывший спикер палаты представителей конгресса США- ред.) Ньют Гингрич его критиковал, хотя теперь Трамп поменял смысл своих слов о вмешательстве России в выборы на противоположный. Путин явно вел встречу, а Трамп охотней становился на сторону Путина, чем на сторону собственных спецслужб. Это была победа Путина. Позицию Трампа не очень хорошо восприняли как в США, так и в Европе. Даже мне было неудобно за него, а я не американец", — заявил Тэннок.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.