На севере Израиля сработали системы тревоги

© РИА Новости / Ахмет Абед Перейти в фотобанк ХАМАС пообещал остановить пограничные столкновения с Израилем Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседних Сирии или Ливана.

Военные говорят, что система оповещения сработало в населенных пунктах Голанских высот, в районе Галилеи, городе Цфате.

"Сирены прозвучали на севере Израиля. Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.