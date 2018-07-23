Евродепутат рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС без соглашения

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, весьма реален, заявил в интервью РИА Новости член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.
На вопрос, насколько реален вариант, при котором соглашения достичь не удастся, европарламентарий отметил, что такая опасность есть, и напомнил, что соглашение должно быть подготовлено к октябрьскому саммиту ЕС. "Британскому правительству некуда особенно двигаться. У них с одной стороны сторонники самого жесткого варианта Brexit, а с другой – сторонники максимального сохранения связей с ЕС. Я не вижу пространства для маневра. План, предложенный в "белой книге" (обнародованный недавно доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС – ред.) — достаточно жесткий, и если правительству ответят "нет", то результатом будет отсутствие соглашения. В октябре у нас тогда не будет соглашения", — указал Тэннок.
Если 29 марта 2019 года Великобритания покинет ЕС без соглашения, по мнению евродепутата, может произойти "что угодно". "Может быть все что угодно: раскол, вотум недоверия премьеру, новый референдум, новые выборы… Это все выяснится в октябре. Времени очень мало, сейчас начинаются парламентские каникулы, ничего не будет делаться до сентября, так что окно очень узкое", — отметил Тэннок.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.