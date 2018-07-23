Евродепутат рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС без соглашения

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, весьма реален, заявил в интервью РИА Новости член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.

"Я хотел бы, чтобы стороны достигли соглашения, это лучше, чем отсутствие соглашения. Я всегда, с самого начала поддерживал сохранение членства в едином рынке через членство в Европейском экономическом пространстве по примеру Норвегии и в таможенном союзе с помощью соглашения, подобного соглашению с Турцией. Это моя модель, но британское правительство против этого, оно заявляет, что "Brexit – это Brexit", и для них это означает выход из единого рынка и таможенного союза. При этом правительство хочет смягчить это", — отметил Тэннок.

На вопрос, насколько реален вариант, при котором соглашения достичь не удастся, европарламентарий отметил, что такая опасность есть, и напомнил, что соглашение должно быть подготовлено к октябрьскому саммиту ЕС. "Британскому правительству некуда особенно двигаться. У них с одной стороны сторонники самого жесткого варианта Brexit, а с другой – сторонники максимального сохранения связей с ЕС. Я не вижу пространства для маневра. План, предложенный в "белой книге" (обнародованный недавно доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС – ред.) — достаточно жесткий, и если правительству ответят "нет", то результатом будет отсутствие соглашения. В октябре у нас тогда не будет соглашения", — указал Тэннок.

"Есть реальная проблема с ирландской границей. В договоре должно быть то, что устроит и ЕС, и Британию, и Ирландию. Если ЕС скажет "нет" предложениям "белой книги", то Британии тогда быстро-быстро придется придумывать что-то еще, а между тем сейчас в парламенте проходит законопроект, согласно которому не может быть отдельной договоренности по таможне для какой-либо из частей Соединенного Королевства. Тогда правительство не сможет допустить особые условия для Северной Ирландии, и у него руки окажутся полностью связаны", — отметил он.

Если 29 марта 2019 года Великобритания покинет ЕС без соглашения, по мнению евродепутата, может произойти "что угодно". "Может быть все что угодно: раскол, вотум недоверия премьеру, новый референдум, новые выборы… Это все выяснится в октябре. Времени очень мало, сейчас начинаются парламентские каникулы, ничего не будет делаться до сентября, так что окно очень узкое", — отметил Тэннок.

"Может возникнуть кризис, если Британия выйдет без соглашения, произойдет возврат к тарифам ВТО, возникнут проблемы с транспортом, авиаперелетами, поставками продовольствия, медикаментами. Правительство готовит план действий на этот случай, правительство Ирландии – тоже", — добавил он.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.