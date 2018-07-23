В Ереване опровергли информацию о пересмотре статуса российских погранвойск

ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян в понедельник опроверг распространенную армянскими СМИ информацию о возможном пересмотре договора, регулирующего пребывание в стране российских пограничников.

Ранее местные издания сообщили, что министр обороны Давид Тоноян, говоря о возможных договорно-правовых корректировках, якобы не исключил пересмотр некоторых положений межправительственного договора о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Армении.

"Министр имел в виду тематику 102-й российской военной базы и говорил не о пересмотре, а всего лишь о дополнении технических пунктов иного соглашения. Речь о погранвойсках вообще не шла", — сказал Ованнисян РИА Новости.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили срок действия договора по базе. Договор был подписан в 1995 году, срок его действия составлял 25 лет, теперь документ будет действовать до 2044 года. Протокол предусматривает также расширение сферы географической и стратегической ответственности базы.