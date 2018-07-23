В Донбассе молния убила женщину и ребенка

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, еще один человек пострадал в результате удара молнии в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Харцызск, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

"В 18.40 22 июля, Харцызск, на площадке возле бывшего кинотеатра "Русь" во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека, один из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, еще один человек пострадал. Он госпитализирован в терапевтическое отделение.