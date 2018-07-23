ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (189)

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о девяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 169 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 65 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.