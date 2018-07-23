Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Самолет американской авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард совершил экстренную посадку в аэропорту Аргентины из-за неисправности воздушного судна, пишет местная газета Clarin со ссылкой на источники.
По данным источников издания, в самолете произошла разгерметизация салона, позднее стало известно, что произошла утечка топлива. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20, которая завершилась в воскресенье в Буэнос-Айресе.