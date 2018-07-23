При стрельбе в Торонто погибла женщина

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в канадском городе Торонто, число пострадавших увеличилось до 13, сообщает городская полиция.
"Глава полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых и погибших он не учитывается)", — говорится в официальном Twitter-аккаунте полиции.