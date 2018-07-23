NYT: ведущий Fox News отправился в отпуск в Россию после интервью с Путиным

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным отправился с семьей в отпуск в Россию, сообщает газета New York Times.

"У меня почти не было сомнений. Я подумал, а почему бы и нет?", — заявил Уоллес отвечая на вопрос, как он решил поехать в Россию.

Во время поездки Уоллес с семьей посетили Москву и Санкт-Петербург. По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице.

"Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого", — добавил журналист.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения и мировые вопросы. По итогам встречи каждый из лидеров дал интервью журналистам Fox News Крису Уоллесу и Шону Хэннити.

Сначала телеканал показал эксклюзивное интервью российского лидера. Его, по данным Nielsen, которые приводит Forbes, посмотрели 3,2 миллиона телезрителей. Аудитория интервью Дональда Трампа, которое вышло на три часа позже, составила 3,963 миллиона человек. Оба эфира, свидетельствует рейтинг, обеспечили лидерство Fox News по числу зрителей среди других кабельных каналов в это время.