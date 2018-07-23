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СМИ: Китай разрабатывает подлодку с технологией искусственного интеллекта

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© Фото : public domainПодводная лодка. Архивное фотоПодводная лодка. Архивное фото
© Фото : public domain

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Китайские ученые ведут разработки новейшей крупной беспилотной подводной лодки, оборудованной технологией искусственного интеллекта, которая сможет выполнять различные миссии от ведения разведки и изучения ситуации до установки мин, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на ученого, участвующего в проекте.

Строительство испанской подводной лодки S-80 в цехе компании Navantia. Архивное фото
© Фото : Navantia
Новая испанская подлодка S-80 Plus не помещается в док

По словам источника газеты, новая подлодка будет довольно крупной и умной, при этом также будет относительно недорогой. Она, помимо прочего, может быть использована как подложка-смертник для атаки на корабли противника. Планируется, что такие подлодки, в первую очередь, будут направлены в район Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана, являющийся основным предметов споров и противоречий Китая с его южными и восточными соседями, а также с США.

Как ожидается, полностью автономные роботизированные подводные лодки могут быть поставлены на вооружение уже в начале следующего десятилетия. Как отметил разработчик, автономные подлодки не смогут полностью заменить обычные, это не является целью, однако вполне смогут составить им конкуренцию.

Проект новой подлодки реализуется в рамках правительственной программы по наращиванию боеспособности армии страны посредством активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Наряду с другими проектами военные разработчики работают над созданием системы поддержки для командиров подлодок на основе AI-технологий.

По данным разработчиков, для управления новых подводных лодок оператор не предусмотрен. Они будут выходить в море, выполнять миссию и возвращаться на место базирования согласно выставленной программе. Периодически судно может связываться с центром управления для обновлений, но они спроектированы так, чтобы полностью выполнять миссию без какого-либо человеческого вмешательства.

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США
© REUTERS / Twitter @elonmus
Маск ответил на слова о "непрактичности" его мини-подлодки
При этом разработчики согласны с тем, что такие подлодки имеют свои ограничения, особенно на начальных этапах применения, поэтому несение службы они начнут с простых миссий. При этом ученые подчеркивают, что решение о том, атаковать или нет, все равно будет принимать человек, искусственный интеллект его в этом не заменит.

Существующие в настоящее время модели беспилотных подлодок относительно малы и для того, чтобы спустить их в воду или поднять из воды, требуется другое судно или подлодка, они ограничены в своей оперативной деятельности и грузоподъемности. Разрабатываемые беспилотные подлодки, по словам ученого, "гиганты" по сравнению с уже имеющимися, они будут также, как и обычные, стоять в доках, смогут самостоятельно выходить в море для миссий.

Грузовой отсек новых подлодок будет иметь возможность перестройки и достаточно места для перевозки тяжелых грузов, в том числе ракет, торпед и крупного оборудования. Перемещаться лодка будет на дизельных электродвигателях, достаточно мощных для обеспечения бесперебойного плавания подлодки на несколько месяцев.

Разрабатываемая подлодка, как планируется, полностью будет полагаться на искусственный интеллект при решении различного комплекса сложных задач, возникающих в ходе миссии. Искусственный интеллект будет принимать решения о смене курса и глубины для избежания слежки, определять какое перед ним судно – военное или гражданское, выбирать наиболее оптимальный маршрут до места назначения.

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